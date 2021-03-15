Российские диетологи назвали пять полезных в сыром виде продуктов

15.03.2021, 14:42, Разное

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Некоторые овощи, крупы и другие дары природы целесообразнее употреблять без предварительной обработки. Российские диетологи назвали пять таких самых полезных продуктов.

Большинство людей перед употреблением тех, или иных продуктов питания подвергают их термической или другой обработке. Однако не все овощи, семена и даже крупы нужно обязательно варить, тушить или жарить. Существуют ингредиенты, которые можно есть и сырыми, как отдельное блюдо. Российские диетологи перечислили пять продуктов, приносящих пользу в необработанном виде. Как оказалось, для того, чтобы дольше сохранять молодость и энергию, лучше включать в рацион сырые продукты. Так, цветная капуста и красный болгарский перец помогут сберечь здоровье за счёт витаминов и микроэлементов, входящих в их состав. Антиоксиданты, ликопены и рутин в перце препятствует проникновению в клетки канцерогенов.

Полезно съедать во время приема пищи и небольшие дозы сырых семян льна. Для поддержания здоровья организма достаточно будет одной чайной ложки. Антиоксиданты благотворно влияют на кожные покровы, также эти зерна помогают при проблемах с пищеварением. Кроме того, здесь есть множество витаминов, известен лен и ранозаживляющим эффектом. Полезно добавлять его в меню и при наличии язвочек.

Но не только овощи или семена стоит принимать в пищу сырыми. Также полезна овсяная каша с минимальной обработкой, она стабилизирует работу желудка и кишечника, а также улучшит кожу лица. Можно не варить и чечевицу, богатую легкоусвояемыми белками, серными аминокислотами и триптофаном. Они, как пишет «Политэксперт», надолго насытят энергией и придадут сил.