В России создали первую тест-систему для определения вирусной нагрузки SARS-Cov-2

15.03.2021, 14:30, Разное

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Также набор реагентов можно применять для обследования объектов окружающей среды на наличие РНК коронавируса — например, поверхностей, которых касался зараженный.

Новая разработка позволит врачам получить информацию о степени заразности пациента, спрогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, а также отслеживать динамику изменения вирусной нагрузки, сообщила руководитель научной группы Светлана Яцышина. Тест выявляет минимум 500 копий генома вируса в 1 мл исследуемого образца, максимальные значения обнаруживаемого РНК не ограничено.

По словам эксперта, такой тест необходим не только для выявления заразившихся, но и для пациентов с признаками поражения легких. Высокая концентрация РНК коррелирует с более тяжелым течением COVID-19 и дает неблагоприятный прогноз. В то же время небольшое содержание РНК патогена или быстрое снижение вирусной нагрузки чаще всего свидетельствует о возможности быстрого выздоровления без осложнений.

Специалисты уже произвели первую зарегистрированную серию набора реагентов. В настоящий момент тест-система проходит регистрацию для использования на территории России.

Ранее ученые Центрального НИИ Роспотребнадзора создали первый в мире тест для выявления британского штамма коронавируса. Новая технология быстро выявляет наличие мутантного штамма N501Yза счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной его амплификации, информирует Роспотребнадзор. Она рассчитана на максимальную концентрацию патогена на уровне 106 копий/мл, что позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой.

Особенность технологии в том, что ее можно использовать также для разработки реагентов по выявлению любых мутаций коронавируса и других пандемических инфекционных возбудителей, когда есть необходимость в оперативном массовом тестировании.