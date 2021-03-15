Скандалы: У мэра Москвы кончились плохие новости

15.03.2021, 14:26, Разное

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Сергей Собянин стал исчезать из медиаполя одновременно с ослаблением пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин заметно снизил медийную активность. Об этом свидетельствуют замеры, проводимые компанией «Медиалогия»: в февральском рейтинге он по-прежнему занимает первую строчку, но его медиаиндекс рухнул по сравнению с январём 2021 года – 277 056,5 против 366 368,1 месяцем ранее. По информации источников «Октагона», столичный градоначальник ушёл в тень сразу после непубличной встречи с Владимиром Путиным. Источники в мэрии говорят, что глава государства анонсировал возможный «форс-мажор», в связи с которым Сергей Собянин будет призван на другую должность.

С самого начала эпидемии Собянин стал информационным фронтменом борьбы с ней. Именно он подписал указ о введении в Москве режима повышенной готовности – сделал это первым среди глав регионов. На первых совещаниях по коронавирусу с участием президента мэр столицы в качестве главы рабочей группы Госсовета по борьбе с заболеванием призывал Владимира Путина отдать те или иные распоряжения руководителю Администрации президента Антону Вайно, сформировав некую виртуальную вертикаль власти на фоне пандемии.

Вскоре борьба московских властей с коронавирусной инфекцией превратилась для горожан в красную тряпку. Особо резкую критику вызвала программа «Социальный мониторинг», призванная отслеживать соблюдение режима самоизоляции лицами с подозрением на ковид. Со временем действия команды мэра всё чаще вызывали насмешки. Пародия на Собянина и Путина, созданная шоуменом, ведущим Первого канала Максимом Галкиным получила в сети огромную популярность: в Instagram ролик посмотрели чуть менее 7 миллионов пользователей, в YouTube – около 4,5 миллиона.

Спрятать амбиции

Медиаактивность столичного градоначальника растворяется вместе с пандемией, но выборный год требует от него перезагрузки позитива. На этом, в частности, настаивают в Администрации президента. Там же проводится кастинг провластных кандидатов, которые пойдут в Думу по мажоритарным округам. Позиция мэрии Москвы в выборе кандидатов учитывается, но не является определяющей.

По оценкам генерального директора коммуникационного агентства Actor Дмитрия Еловского, сейчас наиболее очевидное окно, когда Собянина могут перевести на другое направление работы, – это месяцы после выборов в Госдуму, за которые сложится новая политическая конфигурация.

В 2010 году Собянин был наделён полномочиями мэра Московской городской думой. В сентябре 2013 года после победы на выборах градоначальника он вступил в должность как избранный мэр Москвы. В 2018-м одержал победу на очередных выборах и переизбрался на второй срок. Ранее Собянин публично заявлял, что не намерен управлять столицей дольше, чем Юрий Лужков, занимавший эту должность более 18 лет. Тем не менее 11 лет мэрства Собянина уже на исходе.

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, Собянин сознательно притормозил с личной информационной активностью, чтобы не вызывать подозрений и ревности:

– У Собянина последний срок. Надо думать, что дальше, и тщательно прятать амбиции. Идея роста Собянина до федерального масштаба нравится в элите не всем.

Заоблачные планы

Эксперты придерживаются мнения, что в сценариях будущего трансфера власти фигура московского мэра может оказаться одной из основных.

– Вопрос о дальнейших перспективах Собянина очень непростой. С одной стороны, такими кадрами не разбрасываются. С другой – с учётом его послужного списка, ему мало что можно предложить. Адекватных должностей раз-два и обчёлся: спикер одной или другой палаты российского парламента, премьер-министр. Есть ещё, правда, позиции первых лиц крупных корпораций, – пояснила «Октагону» руководитель научно-исследовательского центра «Особое мнение», политолог Екатерина Курбангалеева.

Заоблачные амбиции Собянина уже давно перестали быть секретом. Однако столичный мэр рискует столкнуться с серьёзным противодействием. Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко в беседе с корреспондентом издания указал на то, что удаление за последние полгода нескольких федеральных министров «собянинского призыва» свидетельствует о мощных ограничителях в лице премьера Михаила Мишустина.

– Авторитет Собянина за время пандемии отчасти вырос в аппарате власти. Но достаточно ли этого, чтобы претендовать на что-то большее, – вопрос. На мой взгляд, сколько бы ни рос кустарник, дуба из него не получится, – заявил «Октагону» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он также признал, что столичным властям сегодня крайне не хватает позитивной повестки, «люди устали и хотят чего-то светлого».

Стоит также отметить, что медийный кризис Собянина случился на фоне развязки в карьере Алексея Навального. Отправленный в колонию оппозиционный блогер совсем недавно был главным политиком в Москве, с которым Собянин конкурировал на выборах. В условиях тотального контроля выборной повестки в России включение Навального в спарринг-партнеры для столичного градоначальника означало, что оппозиционер не чужой для системы. Проиграв в 2013 году Собянину, Навальный до такой степени признал поражение, что перестал критиковать московские власти и полностью переключился на Кремль. Если Навальный уже в колонии, то его оппонент на выборах 2013 года готовится к новым высотам в карьере, пусть и в непростых условиях.

Михаил Белый