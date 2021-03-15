Торт для Кейт Миддлтон и открытки для принцессы Дианы: поздравления от принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты в День матери

15.03.2021, 14:10, Разное

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В минувшее воскресенье в Великобритании отмечали День матери, по случаю чего многие англичане делились в соцсетях фотографиями своих любимых мам, признаниями в любви и словами благодарности. Представители королевской семьи также не остались в стороне. Например, на официальной Instagram-странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились снимки трогательных подарков от их детей – принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты. Сначала были опубликованы открытки, сделанные их руками, для их бабушки, принцессы Дианы.

В этом году День матери снова будет иным. Многие из нас проведут этот праздник вдали от своих близких, но мы с нетерпением ждем того момента в не столь отдаленном будущем, когда сможем вновь обнять наших мам. Для тех же, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно трудным.

Каждый год в День матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма. Какими бы ни были ваши обстоятельства, мы думаем о вас в этот День,

– гласит подпись под серией снимков. На самих открытках написано:

– Дорогая бабушка Диана, счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и всегда думаю о тебе. Посылаю много любви, Джордж.

– Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в этот День матери. Я очень тебя люблю, а папа очень по тебе скучает. С любовью, Шарлотта.

Следом Кейт и Уильям поделились снимком, на котором запечатлен небольшой торт, украшенный фигурками в виде разноцветных сердечек. Его Джордж, Луи и Шарлотта – наверняка не без помощи няни или папы – испекли специально для Кейт и бабушки Кэрол.

Поздравили и двух других особенных мам сегодня. Торт в исполнении Джорджа, Шарлотты и Луи.

Кэрол Миддлтон с маленькой Кейт