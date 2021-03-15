 

Торт для Кейт Миддлтон и открытки для принцессы Дианы: поздравления от принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты в День матери

15.03.2021, 14:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В минувшее воскресенье в Великобритании отмечали День матери, по случаю чего многие англичане делились в соцсетях фотографиями своих любимых мам, признаниями в любви и словами благодарности. Представители королевской семьи также не остались в стороне. Например, на официальной Instagram-странице принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились снимки трогательных подарков от их детей – принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты. Сначала были опубликованы открытки, сделанные их руками, для их бабушки, принцессы Дианы.

В этом году День матери снова будет иным. Многие из нас проведут этот праздник вдали от своих близких, но мы с нетерпением ждем того момента в не столь отдаленном будущем, когда сможем вновь обнять наших мам. Для тех же, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно трудным.
Каждый год в День матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма. Какими бы ни были ваши обстоятельства, мы думаем о вас в этот День,

– гласит подпись под серией снимков. На самих открытках написано:

– Дорогая бабушка Диана, счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и всегда думаю о тебе. Посылаю много любви, Джордж.
– Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в этот День матери. Я очень тебя люблю, а папа очень по тебе скучает. С любовью, Шарлотта.

Следом Кейт и Уильям поделились снимком, на котором запечатлен небольшой торт, украшенный фигурками в виде разноцветных сердечек. Его Джордж, Луи и Шарлотта – наверняка не без помощи няни или папы – испекли специально для Кейт и бабушки Кэрол.

Поздравили и двух других особенных мам сегодня. Торт в исполнении Джорджа, Шарлотты и Луи.

Кэрол Миддлтон с маленькой Кейт



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Скандалы: «Попала случайно»

02.07 / MTV перезапустит популярный мультсериал «Бивис и Баттхед»

14.10 / Ольга Бузова показала архивный снимок 15-летней давности

06.12 / В Кишиневе тысячи человек вышли на акцию с требованием отставки правительства

11.03 / В Северодвинске мужчина взял в заложники работницу фирмы микрозаймов

21.08 / Сверхновая Кеплера расширяется спустя 400 лет после взрыва

08.12 / Мнение: Неясность

25.01 / Мнение: Растет угроза для “Свободной Европы”

01.09 / Михаил Ефремов в суде отказался признать себя виновным в смертельном ДТП

21.12 / Мнение: Мой телеграм-канал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска