Суд Лондона перенес слушания об экстрадиции Тинькова в США

15.03.2021, 14:06, Новости дня

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Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 15 марта, перенесено на 19-20 июля.

Соответствующее решение было принято в понедельник после административных слушаний по делу. Адвокат Тинькова Алекс Бейлин предложил перенести заседание по состоянию здоровья его клиента, судья согласился, передает РИА «Новости».

По словам юристов, бизнесмену требуется длительное время на восстановление после трансплантации костного мозга и пройденного лечения. Адвокат бизнесмена отметил, что недостаточное восстановление может нести серьезные риски при физической экстрадиции.

Ожидается, что эксперты к 7 июня вынесут свое решение, после чего состоятся слушания по делу. До этого момента сторона защиты должна направить в суд показания врачей, которые дадут оценку состоянию здоровья Тинькова.

В декабре 2020 года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Ранее сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.

Тиньков сообщал, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.