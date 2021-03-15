Неизвестное вещество распылили в редакции «Новой газеты»

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15.03.2021, 14:06, Новости дня
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В здании в Потаповском переулке в центре Москвы, где расположена редакция «Новой газеты», распылили неизвестное едкое вещество.

«В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», – говорится в сообщении издания, передает «Интерфакс».

Источник запаха пока не найден. В здание уже пришли сотрудники МЧС, МВД, а также и ФСБ, так как здание представляет собой режимный объект. 



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