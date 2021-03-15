В Эстонии призвали к началу переговоров с Россией о поставках вакцины

15.03.2021, 14:06, Новости дня

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Власти Эстонии должны начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса, сообщил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Он напомнил, что вакцины дают лишь временную защиту, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью, передает РИА «Новости».

«У нас много заявлялось, что вакцины – не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе, с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», – сказал в Кылварт телеканалу ETV+.

Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.

Сама AstraZeneca заверила в безопасности своей вакцины от коронавируса на фоне приостановки использования препарата в ряде европейских стран. Компания подчеркнула, что по состоянию на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. «Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать», – заявили в компании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.