 

Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: К сожалению, водителя-убийцу будут судить еще по старому закону

15.03.2021, 13:54, Новости дня
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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сегодня на брифинге выразил сожаление, что виновника смертельного ДТП в Киеве будут судить согласно старым нормам, которые определяют ответственность за нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент “ГОРДОН”.

По словам замминистра, новый закон, усиливающий наказание за нарушение ПДД (вступит в силу с 17 марта), был принят для того, чтобы предупреждать подобные аварии.

“Сегодня ночью произошло кровавое убийство на дороге. Человек, у которого обнаружили в 10 раз больше нормы алкоголя в крови, убил двух человек. Хочу, чтобы все понимали, что предупреждение таких случаев – это именно то, зачем был принят этот закон. Водитель-убийца уже задержан, полиция и прокуратура будут просить суд, чтобы его изолировали от общества на время следствия. К сожалению, это лицо будут судить еще по старому закону. По решению суда он максимально получит 10 лет лишения свободы. Когда в действие вступит новый закон, а это будет уже в среду, тогда такой человек получил бы уже 12 лет и не мог бы надеяться на амнистию”, – уточнил Геращенко.

Ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе Киеве произошла авария, в результате которой погибли два человека.

“Водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легкового автомобиля, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия”, – сообщили в полиции.

Водитель внедорожника 1992 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. Сообщество “Киев оперативный” написало в Facebook, что виновником ДТП мог быть бывший сотрудник полиции охраны Винницкой области.

Авто Toyota Land Cruiser 200, на котором он ехал, оформлено на гражданку Александру Главацкую 1995 года рождения, говорится в сообщении. Во время проверки на степень алкогольного опьянения драгер показал 2.05 промилле (нормой в Украине считается не более 0,2 промилле).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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