Представлен OPPO Reno5 Marvel Edition: Смартфон для фанатов «Мстителей»

15.03.2021, 13:50, Разное

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Новый смартфон представила китайская компания OPPO. Reno5 Marvel Edition создан специально для фанатов кинофраншизы «Мстители».

Смартфоны бренда OPPO давно зарекомендовали себя, как качественные устройства с самыми актуальными технологиями. При этом маркетинг китайской компании также не отстает от мировых трендов. Свое новое детище производитель назвал Reno5 Marvel Edition, и, как видно из названия, посвятил его популярной кинематографической франшизе. Устройство предназначено специально для всех поклонников фантастической картины. Базой для специальной модификации стал аппарат Reno5 4G, поступивший в продажу в конце минувшего года.

Стилизации под «Мстителей» здесь подверглись все детали гаджета. Кастомизированы не только сам девайс и его чехол, но и входящие в комплект наушники, а также скрепка для лотка с сим-картой. Уникальный внешний вид OPPO Reno5 Marvel Edition подчеркивает статус его обладателя благодаря броскому оформлению корпуса и логотипу Avengers и названия студии на тыльной панели. Такой же знак изображен на чехле, тогда как наушники украшены символикой персонажей звёздной киноэпопеи, Капитана Америки и Железного Человека.

Что же до характеристик устройства, то в OPPO Reno5 Marvel Edition установлен 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 точек (Full HD+). При этом частота смены изображения на нем не 120-герцная, а 90 Герц. Зато сканер отпечатков пальцев в смартфоне расположен под дисплейной панелью. Мощность и производительность аппарату обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 720G от Qualcomm. Ее дополняет чип оперативной памяти LPDDR4x на 8 гигабайт, а для хранения разного рода контента предназначен 128-гигабайтный флэш-накопитель и слот для внешних карт памяти формата microSD.

Остальные параметры OPPO Reno5 Marvel Edition пока не называются. Однако из обнародованных снимков видно, что его основная камера состоит из трёх крупных объективов, вспышки и ещё одного датчика меньшего размера. Релизы устройства стартуют с сегодняшнего дня, стоимость новинки составляет от 395 долларов.

Источник: megaobzor.com