Ученые из Самары объяснили процесс зарождения жизни на «межзвездных фабриках»

15.03.2021, 13:50, Разное

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Российские исследователи из Самары рассказали о роли «межзвездных фабрик» в процессе зарождения жизни из специальных «зерен». Область химии, затрагивающая процессы формирования органических молекул в космосе, на сегодняшний день имеет множество нерешенных вопросов.

Ежегодно на Землю попадает до 3 тонн межзвездной пыли. Состоит она не только из минеральных частиц, часто исследователи находят сложные органические соединения. Их ключевой особенностью является «безбарьерность», в рамках которой их существование не ограничивается условиями конкретной планеты, отметили сотрудники Самарского университета.

Исследователи продемонстрировали процесс формирования простейшего полициклического ароматического углеводорода (ПАУ) индена в условиях температуры космического пространства. На первом этапе небиологические молекулы «собираются» в сложные биологические структуры на поверхности своеобразных межзвездных «зерен». Позднее они попадают на «межзвездные фабрики», обеспечивающие благоприятные условия для формирования простейшей жизни.

Источник: ria.ru