В Рыбинске прошли соревнования по детскому биатлону
 

В Рыбинске прошли соревнования по детскому биатлону

15.03.2021, 11:40, Новости
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14 марта в парке на проспекте Батова впервые прошли соревнования по пневмобиатлону на первенство спортивной школы олимпийского резерва №4. В индивидуальной гонке приняли участие 25 юных спортсменов.

Соревнования по пневмобиатлону в парке на проспекте Батова состоялись впервые. Участники – воспитанники спортивной школы отделения «Биатлон» в возрасте от 10 до 14 лет.

– В Рыбинск пришел большой биатлон. Мы проводим в Демино Всероссийские соревнования, это высокий уровень. Спортивная школа №4 начала готовить биатлонистов. Имея тренировочную и соревновательную базу, каким является Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону, очень важно мотивировать рыбинских детей на занятия этим видом спорта, что мы и делаем – проводим детские соревнования по биатлону, – рассказал Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Проверяли свои силы юные спортсмены в индивидуальной гонке. Четыре старта в трех возрастных группах. Для старших – трехкилометровая дистанция с двумя огневыми рубежами из положения лежа. Для младших – гонка на два километра с одной стрельбой.

– Это возможность проверить свои силы в новых условиях. До этого ребята тренировались в Демино, – рассказала Светлана Емелина, директор СШОР №4. – Особенно понравилась соревновательная площадка в городской черте родителям юных спортсменов. «Болеть» пришли целыми семьями.

В планах департамента спорта вывести детские соревнования по биатлону на межрегиональный уровень.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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