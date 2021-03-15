 

Россия и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области

15.03.2021, 13:14, Новости дня
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В Нижегородской области начались совместные учения российских и белорусских военных, в них принимают участие порядка 300 военнослужащих из обеих стран, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало ротное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО и военнослужащими республики Белоруссия. Всего в ротном тактическом учении примет участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники», – цитирует сообщение округа ТАСС.

Военные в ходе учений отработают действия по наступлению и обороне, штурм населенного пункта. В маневрах участвуют боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и танки Т-72Б3.

Ранее в марте танкисты Амурского объединения Восточного военного округа на полигоне в Забайкалье участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой, 100 современных танков совершили марш-бросок на 2 тыс. километров.



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