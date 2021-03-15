У участницы шоу «Пацанки» нашли наркотики

15.03.2021, 13:14, Новости дня

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У диджея и участницы шоу «Пацанки» и «Перезагрузка» Дианы Субботиной в Москве нашли наркотик мефедрон, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Казакова накануне задержана Субботина Диана Эдуардовна, 1995 год рождения, при себе у нее под вязаной шапкой обнаружили пакетик с порошком, а также такой пакетик нашли в бюстгальтере», – сказал собеседник РИА «Новости».

По этим данным, экспертиза выявила, что найденный порошок является наркотиком мефедроном, его при себе у девушки было 0,8 г, что является значительным размером.

«Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, девушка под подпиской о невыезде», – отметил источник.

Субботина участвует в телевизионных шоу «Пацанки» и «Перезагрузка», она выступает как DJ Subbotina в соцсетях.