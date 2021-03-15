Ярош: Без добровольцев мы бы потеряли Донецкую и Луганскую область, а возможно – и большие территории

15.03.2021, 13:04, Новости дня

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Добровольческое движение в Украине подавало пример Вооруженным силам Украины и не позволило Кремлю реализовать план по созданию “Новороссии”. Такое мнение выразил экс-лидер “Правого сектора” и бывший нардеп Украины Дмитрий Ярош в интервью “Обозревателю” 14 марта.

“Я более чем уверен, что [без добровольцев] мы бы потеряли по меньшей мере Донецкую и Луганскую область, а возможно – и большие территории. Если бы мы не пошли вперед и не показали пример Вооруженным силам Украины. Я имею в виду первые бои под Славянском, я имею в виду освобождение бывшего Красноармейска (сейчас – Покровск Донецкой области) и так далее. Надо было показывать пример – и мы его показали. И, в принципе, это стало детонатором для проведения уже широкомасштабных операций с привлечением ВСУ, СБУ, МВД, подразделений Нацгвардии”, – сказал он.

Ярош уверен в значительной роли добровольцев после того, как фронт стал “статическим”.

“Если бы не добровольцы, думаю, Донецкий аэропорт (ДАП) сдали бы гораздо раньше. Без подрыва, без того, что содержится во фразе “люди выдержали – не выдержал бетон”. Ведь ДАП даже по “Минску” должен был отойти врагу. Во многих таких моментах добровольцы проявляли себя очень положительно. И сыграли свою важную роль. Вспомните ту же широкинскую наступательную операцию, когда “Азов” в довольно критический момент пошел в наступление, освободил часть территории и отодвинул позиции врага на расстояние, с которого они уже непосредственно не могли обстреливать Мариуполь. Такие вещи даже в стратегическом плане много пользы принесли. Мотивация, патриотизм, своеобразная бесшабашность, свойственная добровольцам… Они подавали пример для людей, которые служили в ВСУ и других силовых подразделениях”, – добавил Ярош.

При этом он допустил, что если бы добровольческое движение не возникло, то Кремль мог бы реализовать план по созданию “Новороссии”.

“Но на все – воля божья. Так случилось, что он дал нам силы и вдохновение – и мы остановили врага. И готовы и сейчас воевать и освобождать наши территории. В ВСУ такую готовность сейчас я, к сожалению, не очень наблюдаю. Хотя, наверное, обобщать здесь не следует. В армии есть огромное количество очень хороших командиров и бойцов. Но на уровне командования я не вижу сейчас такого настроения, чтобы пойти и дать врагу по зубам. Начинается это “а как же Россия? Она же введет войска”… Если бы мы так же думали тогда, может быть, никакого продвижения не было бы вообще. Хотя ситуация для Вооруженных сил тогда была намного хуже”, – вспомнил экс-лидер “Правого сектора”.

В Украине День украинского добровольца отмечают 14 марта, он был учрежден в 2017 году.

В ходе вооруженной агрессии России на Донбассе Украину защищали около 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии перешли в состав Вооруженных сил Украины, говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца наградил орденом “За мужество” III степени 67 добровольцев, из них 64 – посмертно.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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