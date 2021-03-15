 

В МВД рассказали, когда в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения

15.03.2021, 13:04, Новости дня
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Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон №1231-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения” вступит в силу в 0.01 17 марта. Об этом сегодня на брифинге заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Мы надеемся, что этот закон снизит количество погибших на дорогах в Украине. Напомню, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3554 человека… Мы ожидаем за этот год снижение на 10–15% количества погибших благодаря тому, что меньше людей будет ездить в состоянии алкогольного опьянения, меньше людей будут превышать скорость”, – сказал Геращенко.

Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении и в целом 16 февраля. Он усиливает ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы увеличатся:

за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – с 510 до 1700 грн;
за оставление места ДТП – с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на один-два года или без лишения прав;
за управление или передачу управления транспортным средством лицом, не имеющим права им управлять, – с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также возмездное изъятие транспортного средства);
за управление транспортным средством лицом, которое было лишено такого права, – с 510 до 20 400 грн, за повторное такое нарушение в течение года – 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет (возможно также оплачиваемое изъятие транспортного средства);

Кроме того, за управление автомобилем в нетрезвом виде штрафы устанавливаются в размере от 17 тыс. грн (за первый случай) до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третье такое нарушение в течение года предусмотрена конфискация транспортного средства.

В Офисе президента уточнили, что документ также позволяет полицейским использовать средства видеозаписи с обязательным присоединением таких материалов к админпротоколу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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