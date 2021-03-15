 

“Тонкое хрустящее тесто и сочная банановая начинка”. Глинская поделилась рецептом печенья

15.03.2021, 13:04, Новости дня
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Победительница шоу “МастерШеф” на канале СТБ Елизавета Глинская на своем YouTube-канале обнародовала видео приготовления печенья с банановой начинкой.

“Печенье “Бананчики” – тонкое хрустящее тесто и сочная банановая начинка. Готовится печенье с начинкой быстро и легко!” – сообщила она.

Для приготовления теста понадобятся 100 г сливочного масла (размягченного, 82%), 100 г сметаны (4 столовые ложки, 10-15%), 200 г муки (1,25 стакана объемом 250 мл), 20 г сахарной пудры (1 столовая ложка), 6 г разрыхлителя (1 чайная ложка с горкой), ванильный сахар (по желанию).

Сливочное масло и сметану нужно взбить до пышной массы, добавить сахарную пудру, взбить. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки нужны два банана, 20 г сахара (1 столовая ложка),10 г сливочного масла.

Бананы почистить и нарезать кубиками. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Тесто нужно нарезать брусками толщиной 1–1,5 см. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовки с конвекцией 20–25 минут. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Елизавета Глинская в 2012 году победила в шоу “МастерШеф 2” на канале СТБ и прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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