 

Названы самые “счастливые” профессии в России

15.03.2021, 13:02, Разное
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Специалисты сервиса по поиску работы “Работа.ру” составили рейтинг самых “счастливых” профессий в России. Их представители больше остальных довольны своей работой.

На первом месте оказались сотрудники сферы информационных технологий. Среди них доля довольных составила 60%. За ними следуют работники заведений общепита с результатом 52%. Третью строчку заняли медицинские работники и врачи, ровно половина из которых счастлива на работе, передаёт телеканал “360”.



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