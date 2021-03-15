 

Лукашенко назвали обузой для белорусских элит: Утратил хватку

15.03.2021, 13:02, Разное
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В начале марта Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признать назначение старшего сына президента Александра Лукашенко на должность главы Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Одновременно с этим Европейский вещательный союз заявил о недопуске песни белорусской группы “Галасы ЗМеста” к участию в “Евровидении”.

Поражение на двух фронтах Лукашенко прокомментировал “совсем невнятно”, отметили авторы телеграм-канала “Кукловод и овца”. По их мнению, причиной провала стало “бесконечное самолюбие” главы республики. Теперь президент вынужден оправдываться перед своими соратниками за новые санкции МОК и проблемы с “Евровидением”.

Свои неудачи Александр Лукашенко связывает с вмешательством Запада во внутренние дела Белоруссии. Президент не раз говорил, что Европа и Соединенные Штаты хотят дестабилизировать обстановку в республике. Он подчеркивал, что недоброжелатели рассматривают Белоруссию как “трамплин для нападения на Россию”.

Авторы “Кукловода и овцы” приходят к неутешительному выводу: за 25 лет власти Александр Лукашенко заметно сдал как публичный политик. Президент больше не может достойно реагировать на информационные атаки: вместо этого он теряется, нервничает и озвучивает несвязанные между собой тезисы.

“Для режимных элит он все больше становится обузой, тем, кто утратил хватку”, – сказали аналитики.



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