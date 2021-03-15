 

Виктор Баранец заявил о превосходстве России перед США в создании электромагнитного оружия

15.03.2021, 13:00, Разное
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Российский военный эксперт Виктор Баранец заявил, что РФ опережает США в сфере разработки электромагнитного оружия. Он уверен, что американцев беспокоит оснащение российских истребителей пятого поколения Су-57 и МиГ-41 новыми ЭМИ-пушками.
Долгое время США, РФ и Китай соперничали друг с другом в сфере создания электромагнитного оружия. Основная проблема в разработке ЭМИ-пушек заключалась в уменьшении источника энергии. Первые генераторы были размером с вагон поезда, затем их уменьшили до величины кузова КамАЗа. Новый компактный генератор на себе может нести даже истребитель, а его эффективность возросла в разы, отметил Виктор Баранец.

Благодаря тому, что у РФ появилась возможность оснащать истребители пятого поколения ЭМИ-пушкой, ей удалось обойти США и Китай. Электромагнитное оружие обладает большой дистанцией поражения. Оно способно выводить из строя беспилотники, радиолокаторы и объекты, находящиеся на околоземной орбите в космосе. Даже американское издание Military Watch признало новое вооружение революционным в своем роде.

Источник: rueconomics.ru



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