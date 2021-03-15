 

Виктор Баранец: Россия обогнала США в сфере создания электромагнитного оружия

15.03.2021, 13:00, Разное
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Соединенные Штаты всерьез обеспокоены тем фактом, что РФ удается уверенно обойти их в сфере разработки электромагнитного оружия. О том, как в США реагируют на скорое появление в российских истребителях ЭМИ-пушек, пояснил военный эксперт Виктор Баранец.
Не так давно западная пресса опубликовала ряд статей о том, что РФ планирует оснастить истребители 5-го поколения МиГ-41 и Су-57 новым видом оружия, которое работает на основе электромагнитных импульсов и может выводить из строя РЛС, БПЛА и даже космические объекты. К примеру, эксперты авторитетного издания Military Watch назвали данный тип оружия «революционным».

Между тем, как отмечает российский эксперт, Россия, США и Китай на самом деле многие годы вели непримиримое соперничество в сфере разработки ЭМИ-пушки. Причем, до недавнего времени американским специалистам удавалось обходить своих российских коллег благодаря освоению технологии импульсного ключа. Однако РФ впоследствии удалось решить проблему, что позволило ей догнать и даже обогнать США в этом вопросе.

«Источник энергии для этого оружия имел размеры, сопоставимые едва ли не с пассажирским железнодорожным вагоном. Потом его сумели уменьшить до размеров КамАЗа, а после делали все меньше и меньше, попутно повышая степень эффективности реактора. А вот американцам до сих пор не удается создать компактный генератор. На определенном этапе мы обошли Соединенные Штаты. Мы уже располагаем пушкой, способной бить на очень большие расстояния», – заявил Баранец.



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