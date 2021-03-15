Петрукович перечислил условия для начала добычи полезных ископаемых на Луне

15.03.2021, 13:00, Разное

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Российский ученый Анатолий Петрукович рассказал, при каких условиях станет возможной добыча ресурсов на Луне. На сегодняшний день наука не имеет информации о наличии на спутнике Земли таких полезных ископаемых, которые отсутствуют на нашей планете или их добыча связана с определенными трудностями.

Для добычи полезных ископаемых на Луне необходимо развернуть масштабную горнорудную отрасль. Но целесообразность такого проекта сомнительна, ведь на Луне сейчас нет таких ресурсов, которые не встречаются на Земле. Места для создания баз колонистов на сегодняшний день являются единственными «лунными ресурсами».

Ценность эти места представляют, поскольку они хорошо освещены Солнцем, отсюда колонисты смогут связаться с Землей. Также в этих точках содержатся запасы водяного льда, которые можно использовать в качестве топлива для ракетных двигателей.

По словам Петруковича, для начала человечеству необходимо научиться жить в условиях Луны. Уже позднее колонисты смогут что-нибудь на спутнике добывать, а потом отправлять на Землю, но это — долгосрочные планы.

Источник: tvzvezda.ru