Роспотребнадзор обязал американские фастфуды, работающие в России, добавить в меню блюда русской кухни

15.03.2021, 13:01, Разное

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Роспотребнадзор издал постановление, которым обязал крупные федеральные сети быстрого питания с иностранным капиталом в обязательном порядке добавить в список блюд русское меню.

Нововведение затронет такие известные корпорации как McDonald’s, Burger King и KFC.

Согласно требованиям ведомства, русское меню должно составлять не менее половины от общего ассортимента предлагаемых блюд, а в случае необходимости заменять иностранные предложения.

В перечне ресторанов быстрого питания появятся: щи, рассольник, окрошка, солянка, расстегаи, голубцы, сырники, гречневая, манная и перловая каши, блины, пельмени, квашеная капуста, квас, компот, кефир, ряженка и жареные семена подсолнуха.

– Новые рекомендации вводятся не на пустом месте. Сегодня, во время пока не завершившейся пандемии коронавируса, очень важно правильно питаться. Большинство наших соотечественников, как известно, прибегают к услугам ресторанов общественного питания, большинство из которых американские. Сегодняшний ассортимент таких заведений не соответствует эпидемиологическим нормам, поэтому наша задача – дополнить его полезными для здоровья продуктами. Естественно, у нас свободная страна и каждый имеет право сам выбирать свой рацион. Роспотребнадзор также не имеет права вмешиваться в работу бизнеса, поэтому мы вводим только 50-процентную квоту для заведений общепита, а там потребитель выберет сам, что ему нужно. Поскольку в таких заведениях всегда много молодёжи, наша решение поможет приучить её представителей к ведению правильного образа жизни и здорового питания с юности и лучше узнать отечественные кулинарные традиции, – прокомментировала решение глава ведомства Анна Попова.

В заведениях, расположенных на территориях республик и автономных регионов, перечень блюд в меню могут дополнить национальными блюдами народов России, например, эчпочмаками или осетинскими пирогами, в соответствии с постановлениями местных властей.

Контролировать исполнение постановления будут санитарные инспекторы и сотрудники полиции.

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