Названа доля призывников в российской армии

15.03.2021, 12:24, Новости дня

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Доля военнослужащих по призыву в российской армии составляет в настоящее время где-то треть от общей численности, остальные места укомплектованы военнослужащими по контракту, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники», – передает ТАСС слова Шаманова на круглом столе в Госдуме.

Как сообщал в марте 2020 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации была скорректирована, что позволило в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников.