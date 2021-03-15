Дюпина и Самошникова включили в состав сборной РФ на мартовские матчи отбора ЧМ-2022

15.03.2021, 12:24, Новости дня

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Футболисты казанского «Рубина» голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников вошли в состав сборной РФ на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщила пресс-служба сборной.

Сборная РФ проведет в рамках группы H выездные матчи против команд Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), а также домашнюю встречу со сборной Словении (27 марта). Также в состав команды вызваны форвард «Зенита» Артем Дзюба, легионеры Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), передает РИА «Новости».

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов объявил, что капитаном команды РФ в мартовских матчах будет Дзюба, пропустивший игры национальной сборной в ноябре. Дюпин и Самошников получили вызов в сборную впервые в своей карьере, Головин, пропустивший осеннюю часть сезона из-за травмы, вызван впервые с августа 2020 года.

Напомним, матч между сборными Мальты и РФ по футболу решено провести без зрителей.