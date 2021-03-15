 

Северная Корея игнорирует попытки администрации Байдена установить контакт

15.03.2021, 12:20, Новости дня
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Уже почти месяц администрация президента США Джо Байдена пытается установить связь с правительством Северной Кореи, однако пока все попытки остаются безрезультатными, передаёт CNN. По словам источника телеканала в Белом доме, Вашингтон и Пхеньян не вступали в активный диалог более года.


Reuters

С середины февраля США пытаются связаться с Северной Кореей по различным дипломатическим каналам, однако до сих пор так и не получили ответа от Пхеньяна, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена. 

По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, для того чтобы избежать обострения разногласий администрация начиная с середины февраля пыталась установить контакт с КНДР, в том числе через миссию ООН в Пхеньяне.

«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», — отметил источник, добавив, что Соединённые Штаты не вступали в активный диалог с Северной Кореей более года, несмотря на многочисленные попытки Вашингтона связаться с Пхеньяном.

Как напоминает CNN, союзники США всё ещё ожидают подробностей стратегии администрации Байдена в отношении Северной Кореи. Предполагается, что межведомственный обзор политики в отношении КНДР, «включая оценку всех имеющихся вариантов борьбы с растущей угрозой, которую Северная Корея представляет для своих соседей и международного сообщества в целом», завершится в ближайшие несколько недель.

Несмотря на отсутствие контактов непосредственно с правительством КНДР, в ходе обзора администрация действующего главы Белого дома провела консультации с бывшими американскими чиновниками, в том числе с сотрудниками администрации бывшего президента Дональда Трампа, а также с Японией и Южной Кореей.



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