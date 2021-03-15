“Противно смотреть. Перебор”, “Болезнь или просто дно и срамота?”. 50-летний Тарзан оголился полностью

15.03.2021, 12:14, Новости дня

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50-летний российский стриптизер Тарзан 14 марта поделился в Instagram снимком, для которого снялся голым. Он позировал сидя перед объективом.

“Вот сижу и думаю… Почему люди считают рисование искусством, а построение красивого тела – нет? Ведь второе гораздо сложнее… Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать…” – отметил он.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на пост.

“Боже, оденьтесь и уймитесь, б-у-э-э-э”, – написала viktoriiastefantseva.

“Противно смотреть. Перебор”, – заявила valentinaridch.

“Болезнь или просто дно и срамота?” – спросила pashkina.margarita.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

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