Верещук: В модернизацию техники Воздушных сил нужно вкладывать дополнительно $1 млрд в год в течение следующих 10 лет

15.03.2021, 12:14, Новости дня

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Украина должна вкладывать в модернизацию Воздушных сил не меньше $1 млрд ежегодно в ближайшие 10 лет, заявила нардеп от фракции “Слуга народа”, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в своем Facebook.

“Воздушные силы ВСУ – важнейшая оборонная компонента. Без неба, то есть без современных самолетов, БПЛА и средств ПВО, воевать невозможно. У нас есть примерно 10 лет на то, чтобы обновить технику – заменить устаревшую советскую современную на отечественную и западную. Для этого нам надо вкладывать в модернизацию техники Воздушных сил дополнительно 1 млрд долларов США в год в течение следующих 10 лет. Это очень дорого. Но еще дороже этого не делать. Потому что армия сильна настолько, насколько она финансируется”, – написала политик.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1608029426050241

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