Тихановская призвала трех политзаключенных в Беларуси прекратить голодовку

15.03.2021, 12:14, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусского блогера Игоря Лосика, музыканта Игоря Банцера, а также члена инициативной группы по выдвижению Тихановской в президенты Беларуси Дмитрия Фурманова прекратить голодовку, которую они объявили в знак протеста против возбужденных уголовных дел. Свое обращение к заключенным оппозиционерка опубликовала на своем YouTube-канале 14 марта.

“Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси”, – сказала Тихановкая.

При этом политик указала, что делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других “запертых без вины” белорусов. По словам Светланы Тихановской, белорусские власти запрещают визиты в тюрьмы представителей дипмиссий и европейских послов, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях содержатся заключенные.

“Мы говорим о вас на весь мир. […] Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры”, – сообщила оппозиционный политик.

Лосик – создатель популярного в стране оппозиционного Telegram-канала “Беларусь головного мозга”, на который подписаны почти 300 тыс. человек. Он был задержан 25 июня прошлого года. По информации “Настоящего времени”, Лосик также является внештатным консультантом издания “Радыё Свабода”.

В середине декабря Лосик объявил бессрочную голодовку, к которой в знак солидарности присоединилась его жена Дарья Лосик. Позже она вынуждена была прекратить голодовку, объяснив свое решение “давлением на семью”. Сам Лосик прекратил голодовку спустя 41 день. 12 марта блогер вновь объявил голодовку, на этот раз сухую. Кроме того, блогер попытался вскрыть себе вены на глазах у следователя. Белорусские правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным, писала “Немецкая волна”.

Игорь Банцер – музыкант из города Гродно, лидер стрит-панк-группы Mister X. Его задержали 20 октября прошлого года года “за хулиганство”. До этого, по данным онлайн-издания Hrodna Life, Банцер подвергался административному аресту за участие в митингах оппозиции.

Дмитрий Фурманов был задержан во время избирательного пикета в Гродно 29 мая прошлого года при сборе подписей в поддержку Тихановской. Его обвинили по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. О начале голодовки в знак протеста против невыносимых условий содержания Дмитрий Фурманов объявил в суде 11 марта, уточнило “Еврорадио”.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию, а уже после этого провести новые выборы.

Штаб Тихановской представил проект новой конституции Беларуси. Главное отличие проекта от действующей сейчас конституции – переход государства с президентской формы правления на парламентскую: именно парламент будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

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