В Украине вакцинацией от коронавируса занимается 161 мобильная бригада – Минздрав

15.03.2021, 12:14, Новости дня

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В Украине делают прививки от коронавируса 161 мобильная бригада. Об этом 15 марта на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Согласно нашей карте вакцинации, прививки делаются силами мобильных бригад и стационарных пунктов вакцинации. Пока работают мобильные бригады в количестве 161 единица”, – сказал он.

Замминистра отметил, что Минздрав частично обеспечил мобильные бригады ноутбуками, “чтобы они могли вносить информацию в электронную систему здравоохранения”.

Кучер подчеркнул также, что для эффективного процесса вакцинации важно обладать информацией о количестве желающих вакцинироваться от коронавируса.

14 февраля в эфире телеканала “Интер” министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что мобильные медицинские бригады для первого этапа вакцинирования уже сформированы и полностью готовы для немедленного старта. По словам чиновника, для начала будут задействованы 347 мобильных бригад по борьбе с коронавирусом, а всего их понадобится 572.

По состоянию на 15 марта привито, по данным Минздрава, 53 155 украинцев, за последние сутки – 2018. В ведомстве отметили, что ни один житель страны еще не получил полагающиеся две дозы вакцины.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

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