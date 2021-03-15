Российский школьник остался без зубов из-за взорвавшейся сигареты

15.03.2021, 12:12, Разное

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В Екатеринбурге школьник получил травму из-за электронной сигареты (вейпа). Устройство взорвалось прямо у него во рту, когда он пытался закурить.

Инцидент произошёл вне школьных стен. В местном департаменте образования сообщили, что взрывом ученику гимназии №47 выбило зубы. Он был доставлен в больницу, состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное. С матерью пострадавшего поддерживают связь, сообщает телеканал “360”.