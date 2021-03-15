 

В Московском зоопарке появились “попугаи-Дракулы”

15.03.2021, 12:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Московском зоопарке впервые появилась пара редких орлиных попугаев, также известных как “попугаи-Дракулы”. Так этих пернатых называют из-за необычной красно-черной раскраски.

Эти птицы находятся под угрозой исчезновения и занесены в Международную красную книгу. В настоящее время они обитают лишь на территории Новой Гвинеи, а в Москву попали из частного зоопарка в Ростовской области, сообщает телеканал “360”.

После перевозки попугаи в течение месяца находились на карантине, за ними следили ветеринары и зоологи. Представители зоопарка сообщили, что планируют создать в учреждении резервную популяцию редких птиц, сообщает РИА ФАН.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Представлена новая Nokia стоимостью менее 200 долларов

05.02 / «Муж и жена – одна сатана»: РПЦ потребовала проверить Юлию Навальную на причастность к преступным замыслам супруга

09.12 / Ученые выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на глаза

17.12 / Путин о расследовании про “дочь”: Навалено в одну кучу

05.03 / В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров

23.07 / Больше никакой изоляции: королева Летиция и король Филипп с дочерьми открыли театральный фестиваль

19.08 / Мнение: Перерыв после финала

01.03 / Доктор рассказала о появлении головной боли из-за длительной работы за компьютером

17.11 / Навальный подал в суд на Пескова из-за его заявлений о связях политика с ЦРУ

10.12 / Виктория Бекхэм рассказала, что думает о невесте сына Бруклина Николе Пельтц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска