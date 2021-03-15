«Оправдывает свое название»: В NI высоко оценили российскую БМПТ «Терминатор»

15.03.2021, 12:10, Разное

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Военный эксперт из журнала The National Interest сравнил российскую БМПТ «Терминатор» с одноименным персонажем, которого сыграл Арнольд Шварценеггер. Их впечатлили недавние учения боевой машины поддержки танков под Челябинском.

Питер Сучиу счел название «Терминатор» для БМПТ подходящим и оправдывающим. Результаты учений показали, что боевая машина поддержки танков может служить одновременно стражем и охотником. Бронетехника оказывает огневую поддержку, уничтожает легкобронированные цели, может повредить танк или БМП противника при помощи специальных ракет, дальность их поражения составляет 6 км. Кроме того, БМПТ «Терминатор» можно синхронизировать с ПВО для отражения атаки вертолетов или низколетящих самолетов.

Для создания платформы БМПТ «Терминатор» разработчики воспользовались шасси основного боевого танка (ОБТ) Т-72. На борту боевая машина поддержки танков несет четыре пусковые установки 9М120 «Атака», две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два гранатомета АГ-17 и один спаренный 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ.

Демонстрация БМПТ «Терминатор» состоялась в рамках парада на Красной площади в 2018 году, когда боевую технику приняли на вооружение. Питер Сучиу полагает, что вскоре боевая машина поддержки танков займет новое место среди российской бронетехники.

Источник: newinform.com