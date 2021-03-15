Мнение: Навальный расколол интеллигенцию
15.03.2021, 12:02,
Разное
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Есть такая кинопремия, которая называется «Белый слон».
В этом году экспертный совет премии проголосовал за вручение премии в номинации «Событие года» Алексею Навальному «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».
Решение о награждении Навального и его команды спровоцировало конфликт, в результате которого Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов решила выйти из учредителей кинопремии «Белый слон»….
Оставшиеся в совете кинопремии творцы опубликовали очень серьезное заявление, равноценное переходу Рубикона и сжиганию мостов… .
Если это не раскол творческой интеллигенции, что это такое?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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