Мнение: Навальный расколол интеллигенцию

15.03.2021, 12:02, Разное

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Есть такая кинопремия, которая называется «Белый слон».

В этом году экспертный совет премии проголосовал за вручение премии в номинации «Событие года» Алексею Навальному «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».

Решение о награждении Навального и его команды спровоцировало конфликт, в результате которого Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов решила выйти из учредителей кинопремии «Белый слон»….

Оставшиеся в совете кинопремии творцы опубликовали очень серьезное заявление, равноценное переходу Рубикона и сжиганию мостов… .

Если это не раскол творческой интеллигенции, что это такое?

Фотография отсюда

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