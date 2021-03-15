 

Мнение: Навальный расколол интеллигенцию

15.03.2021, 12:02, Разное
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Есть такая кинопремия, которая называется «Белый слон».

В этом году экспертный совет премии проголосовал за вручение премии в номинации «Событие года» Алексею Навальному «за серию новаторских документальных фильмов-расследований».

Решение о награждении Навального и его команды спровоцировало конфликт, в результате которого Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов решила выйти из учредителей кинопремии «Белый слон»….

Оставшиеся в совете кинопремии творцы опубликовали очень серьезное заявление, равноценное переходу Рубикона и сжиганию мостов… .

Если это не раскол творческой интеллигенции, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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