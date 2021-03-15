Невысокий холостяк – Личное мнение

15.03.2021, 12:00, Разное

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Невысокий рэппер в ботинках на толстой подошве Тимурка Юнусов оказывается всё ещё холостяк.

Кто бы мог такое предположить, учитывая, что у почти 40-летнего принца своей мамы, как минимум двое детей, и последняя мать его мальчика подписывалась для курьеров доставки фамилией своего господина?



Фото: Соцсети

Впрочем, холостяк — так холостяк. Боритесь за него — кучерявого! — женщины.

Вчера на одном из телеканалов началась публичная демонстрация шоу, в котором фигуристые инстаграмщицы толпой осаждают завидного жениха.

Среди участниц есть журналистки, тату-мастер, женщина из Крыма, телеведущая и так далее. В общем, весь цвет нации, как вы понимаете. Двоих Тимурка так вообще сам позвал — нет, ну а чего обижаться? Нормально, прошлые сожительницы рэппера тоже вдвоём к маме Тимура ездили.

В конце концов, Юнусов заявил, что одна из девушек пришла за него бороться за гонорар. Тимурчика это то ли расстроило, то ли наоборот, но престарелый жених заявил, что был бы не против пообщаться и с ней.

Наверное, у него не было опыта, когда женщина была с ним за гонорар, ага. Или, предположу второй вариант, чтобы предъявить ей за деньги — это она должна была заплатить за возможность побороться за рэперское сердце.

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Видео: Телеграм

Лично я не вижу смысла в общении Тимура с девушками. Половину из них он уже знает, оставшаяся часть невест — такие же. Юнусов и сам это видимо понимает, а потому притащил в кадр Егорку Крида — для поддержки.

Какую поддержку может оказать милый блондинчик в выборе баб? Возможно, он расскажет Тимуру, как после проекта всех этих баб послать в жопу.

И, нет — я не смотрела выпуск. Чо, я дура, что ли?

С какой целью девки участвуют в этом, как вы считаете?

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