Число беременностей близнецами достигло исторического максимума

15.03.2021, 11:58, Разное

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Число беременностей близнецами всегда было неодинаковым в разных частях света. В 1980-х годах при естественной беременности близнецы реже всего появлялись в Азии и Южной Америке, чаще – в Европе и Северной Америке, чаще в сего – в ряде африканских стран. Распространение вспомогательных репродуктивных технологий (искусственного оплодотворения) привело к тому, что в более богатых странах доля близнецов стала расти.

Близнецы и здоровье

Одна из причин, по которым ученые уделяют большое внимание близнецам – последствия беременности двойней для здоровья. Среди близнецов повышен риск смерти в детстве, преждевременного рождения и низкого веса при рождении. Женщины, которые вынашивают близнецов, чаще страдают от гестационного диабета, преэклампсии, послеродовой депрессии, среди них выше материнская смертность.

Количество близнецов быстро растет

Для нового исследования ученые собрали доступные данные о многоплодных беременностях из 165 стран. Оказалось, что сейчас рождается существенно больше близнецов, чем раньше. В 1980-х беременностей двойней было 9 на 1000, в 2015 году – 12 на тысячу. То есть, можно говорить об увеличении частоты их появления за этот период на треть.

«Частота [близнецовых беременностей] сейчас максимальная за 50 лет. По всей видимости, самая высокая за всю историю», – сказал New Scientist Кристиан Монден (Christiaan Monden) из Оксфордского университета, соавтор исследования. Он отметил, что в последние годы близнецы стали выживать гораздо чаще, благодаря достижениями медицины.

Описанное увеличение произошло преимущественно за счет появления большего количества неидентичных близнецов, которые получаются при оплодотворении различных яйцеклеток. Количество беременностей идентичными близнецами почти не изменилось.

Почему так происходит?

Репродуктивные технологии

Первая группа причин увеличения количества близнецов связана с применением репродуктивных технологий. Одна из методик включает искусственную инсеминацию после гормонального стимулирования овуляции. В этом случае из яичника может выйти не одна, а две или более яйцеклеток, которые вслед за этим могут быть оплодотворены.

После оплодотворения в пробирке репродуктологи могут имплантировать в матку несколько эмбрионов, чтобы увеличить вероятность успешной беременности. В связи с тем, что с беременностью двойней связан ряд рисков, британские эксперты ранее призывали имплантировать в матку только один эмбрион. Если врачи будут следовать этому совету, количество близнецов может начать снижаться.

Другие причины

Некоторые возможные причины не связаны с искусственным оплодотворением. Так, в странах с высоким и средним уровнем доходов женщины стали чаще рожать детей позже. С возрастом вероятность выхода двух яйцеклеток из яичника во время овуляции увеличивается.

На среднее количество беременностей двойней в мире могло повлиять увеличение населения Африки. В 1980-х годах в Африке южнее Сахары близнецы рождались почти в два раза чаще, чем в Великобритании, указывает Монден. Считается, что это связано с генетическими факторами, которые до сих пор не выявлены.