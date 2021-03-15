Мнение: Метод лишения

15.03.2021, 11:40, Разное

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При подсчете уровня бедности методом лишения соответствующий показатель в России будет в два раза выше, чем говорится в официальной статистике. Об этом URA.RU заявил депутат от КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

«Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%», — высказался в беседе с URA.RU Коломейцев.

Методика лишений при подсчете уровня бедности основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей. Сам перечень лишений определяется или экспертным путем, или с помощью самих респондентов. Например, в перечне могут быть вопросы о том, обладает ли опрашиваемый возможностью позволить себе мясные или рыбные блюда хотя бы два раза в неделю или смогут ли он сделать ремонт в квартире в случае крайней необходимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году уровень бедности в России составил 13,5%. Он подчеркнул, что к 2030 году планируется снизить этот показатель до 6,5%

На самом деле здесь «перевернуто» вообще всё. В России с ее эзоповым бюрократическим волапюком, где взрыв — хлопок, наводнение — подтопление и тому подобные изобретения бедностью называют нищету. Нищета — это невозможность обеспечить себя базовым набором товаров и услуг на уровне жизнеобеспечения. Проще говоря, чтобы не быть голодным, нужно влазить в долги по коммуналке, чтобы купить лекарства — нужно перестать есть. Бедность же — это состояние между нищетой и средним уровнем, который в России принят за подушевой доход в 6 минимальных окладов. (75 тысяч рублей на человека — это, нужно отметить, тоже не бог весть сколько в наших реалиях, но пусть даже так).

То, о чем говорит Коломейцев — это как раз нищета. У нищеты есть крайне специфическая особенность: это необратимое состояние. Это примерно как дистрофия, патологический процесс, при котором разрушаются механизмы обмена веществ, делая усвоение пищи невозможным. Нищий может выйти из своего состояния только с внешней помощью, внутренних механизмов для преодоления этого состояния нет. Бедный человек может сманеврировать имеющимися у него ресурсами, нищему маневрировать нечем.

40% нищих для России — это социальная катастрофа. Мы вошли в модель, в рамках которой существуют наиболее бедные страны Африки, Азии, Латинской Америки. Почему это произошло, нет никаких особенных сомнений — невозможно бесконечно перераспределять всё национальное богатство в пользу ограниченной и очень небольшой по численности кучки воров у власти, лишая доступ к нему для всех остальных. Критическая точка уже пройдена, социальная система вошла в сюжет самоликвидации

Чудовищные цифры сверхсмертности (Россия, если не ошибаюсь, занимает второе место в мире по удельной сверхсмертности в ходе карантинных мероприятий 20 года) – это не только следствие тотального распада системы здравоохранения, из которой путинскими майскими указами с 13 года беспощадно изымался весь «лишний» ресурс. Это следствие катастрофического упадка здоровья — и личного, и коллективного — населения страны. Нездоровые люди еще до коронавируса становятся группой риска для любых массовых заболеваний, а в ходе таких заболеваний и в условиях безграмотной и суицидальной политики борьбы с ними они в силу своего нездоровья очень быстро переходят к летальным сценариям.

Справиться с нищетой (вывести людей из этого состояния хотя бы в состояние бедности) способно только государство в ходе целенаправленной социальной и экономической политики. Китай, который последние 20 лет демонстрирует только восходящую динамику, поставивший перед собой цель создать общество «среднего достатка», до сих пор эту задачу не решил, хотя существенно продвинулся в этом направлении. Для России никто такую задачу даже не ставил, не говоря уже о ее реализации. Периодические ритуальные заявления Путина, понятно, в расчет принимать бессмысленно. Политик не всегда говорит правду, но наш президент ее не говорит вообще никогда, предпочитая безудержно лгать во всем.

Это означает лишь то, что число нищих и бедных будет продолжать расти. А население продолжит вымирать, так как жизнь нищего по определению коротка. Первое же серьезное возрастное заболевание — и быстрый конец. Нынешние старики обладают остатками здоровья, накопленного в прежние допутинские годы, у нынешних молодых и людей среднего возраста таких запасов уже нет, так что они будут вымирать при достижении пожилого возраста гораздо быстрее — буквально лет через 15.

Любой нормальный человек попытается объяснить подобные действия власти каким-то разумным образом, вплоть до того, что у власти в Кремле сидят вражеские агенты. Просто невозможно иначе объяснить то, что эти люди делают со страной и народом. Однако, скорее всего, нет никаких агентов. Алчность совершенно не зря входит в перечень смертных грехов. Общество, основанное на безудержной алчности правителей, обречено — оно пожирает само себя. Путинская Россия — видимое воплощение того, что бывает со страной, к власти в которой пришли воры. Нынешний режим — это раковая опухоль. Либо она убьет страну, либо ее вырежут. Других сценариев не существует. Хотя пропаганда, конечно, пытается убедить, что именно опухоль — и есть норма, но на то она и пропаганда. Кто в здравом уме будет ей верить?

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