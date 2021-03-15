 

Китай упростил въезд для приезжающих через Гонконг и привитых китайской вакциной

15.03.2021, 11:34, Новости дня
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Китайские власти с понедельника упрощают въезд только для привитых китайской вакциной иностранцев, прибывающих в страну через Гонконг, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Насколько мне известно, соответствующая мера по упрощению въездных процедур для иностранцев касается только тех, кто привился китайской вакциной и въехал на территорию Китая через Гонконг», – передает ТАСС слова дипломата.

Напомним, в ноябре Китай приостановил въезд из РФ по визам и виду на жительство.



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