Новый источник вирусов обнаружен в Китае

15.03.2021, 11:34, Новости дня

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В Китае выявили новые возможные источники заражения вирусами: это пушные фермы, где разводят лис и собак енотовидных, при этом животных содержат в ужасных условиях и многие из них болеют.

«В последние месяцы общественность столкнулась с тем фактом, что зверофермы – это не только те места, где мучаются животные, но и своего рода вирусные фабрики», – рассказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс, передает телеканал «360» со ссылкой на The Mirror.

По словам собеседницы, условия жизни диких животных на пушных фермах ужасны: их битком набивают в тесные клетки, что вызывает у них сильный стресс и нарушение в работе иммунной системы. Лисы и енотовидные собаки, подчеркнула Басс, могут заразиться коронавирусом, а вспышки 2019-nCoV на фермах в Европе и Северной Америке доказали, что вирусы передаются от одного животного к другому и мутируют в опасные для человека формы.

В прошлом году более ста норок, инфицированных коронавирусом, сбежали с датских звероферм, они могут передать вирус диким животным.