Мнение: Запад показал больную реакцию на «Спутник»

15.03.2021, 11:34, Новости дня, Разное

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Каждое потрясение глобального масштаба или значимости неизбежно провоцирует волну ожиданий того, что ведущие державы смогут ограничить свои эгоистические интересы и вместе взяться за решение проблемы. Однако эти ожидания практически никогда не оправдываются. Более того, мы видим, что по мере исчезновения международного порядка, который возник после холодной войны, для сотрудничества остается все меньше места. В принципе, когда США отказались приостановить на время пандемии санкционное давление на Иран или Северную Корею, как предлагала Россия, все было ясно – страны Запада будут использовать общий вызов для своего усиления и ослабления остальных.

Появление первых прививок от вируса вновь привело к надеждам на сотрудничество. Но сейчас каждый день приносит новости об очередных решениях или действиях стран Запада в той «войне вакцин», которую они ведут в отношении России. Европейский союз собирается вводить на своей территории «паспорта вакцинации» для желающих путешествовать граждан и получить такой документ можно будет только в том случае, если использовалась прививка, одобренная Европейским медицинским агентством (ЕМА). Чем дольше ЕМА будет затягивать с одобрением российской вакцины, тем больше граждан ЕС сделают выбор между «Спутником» и возможностью поехать в соседнюю страну Евросоюза.

Тем более, что это будет касаться и граждан третьих стран. Возникает прекрасная возможность «наказывать» граждан тех государств, которые предпочитают обращаться к России, а не ждать неизвестно сколько западные вакцины.

Новости о том, что «Спутник» эффективнее и безопаснее западных вакцин, поступают каждый день и борьба с ним становится для Брюсселя гораздо более приоритетной, чем темпы вакцинации граждан ЕС. Это, конечно, не удивительно. В конечном итоге, забота о компаниях ЕС вне зависимости от их профессионализма и расторопности – важнейшая задача брюссельских чиновников.

В ход идут очевидные глупости, напоминающие о том, что называлось раньше «советским мышлением». Уже не только литовские, прости Господи, министры, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражают удивление, что РФ предлагает «Спутник» за рубежом, но пока не вакцинировала всех своих граждан. Можно подумать, что хотя бы одна страна, производящая прививки от коронавируса, полностью провела вакцинацию дома. Нет такой страны. Да и речь, преимущественно, идет не о том, что РФ будет миллионнами доз завозить свои вакцины в страны ЕС, а о возможности изготовления на их производственных мощностях российских вакцин. Мы увидели, что глупости и пошлости могут произносить не только в Киеве или Вильнюсе, но вполне респектабельные европейские политики.

Все это провоцирует разнообразные теории заговора, в которые легко поверить, зная, какую роль фармацевты играют в системе политической коррупции Европы и США. Этот сюжет традиционно присутствует в разного рода развлекательной литературе. С учетом масштабов пандемии коронавируса и значения, которое она приобрела в мировых делах, на спекулятивном уровне допустимы самые жуткие предположения о том, что может делаться ими в конкурентной борьбе с Россией.

Тем более, что обвинения в адрес Москвы о том, что она якобы дискредитирует западные вакцины, уже прозвучали. А из прошлого опыта все знают, что если США и их союзники кого-то обвиняют в неприглядном поведении, то, значит, они сами так поступают. Как, например, методика «гибридной войны», отработанная Западом достаточно давно, была названа для СМИ и впечатлительных экспертов «доктриной Герасимова». В целом, наши западные партнеры последовательны в своем умении делать вид, что гильотина и газовая камера были изобретены в Костроме.

А чего мы, собственно, ожидали? РФ продолжает оставаться получателем выгод от участия в глобальном рынке и не должна удивляться, что в отношении нее применяются любые методы конкурентной борьбы. Несмотря на дипломатический конфликт с США и их союзниками, практически открытое противостояние с НАТО и всяческие меры экономического давления, российская экономика – часть мировых экономических связей и не собирается их разрывать. Более того, каждый новый поворот в разрушении монополии Запада на управление глобальными рынками открывает для РФ и ее компаний новые возможности.

«Война вакцин» Запада против СССР была невозможна, потому что Советский союз не был частью глобального рынка. Взаимодействие с ним со стороны Запада всегда носило ограниченный характер и всегда легко управлялось. В тех странах и регионах, где СССР доминировал, речи о конкуренции почти не шло. В государствах «третьего мира» Европа и США могли сотрудничать с Москвой, потому что понимали – она не является их конкурентом в рамках свободной рыночной экономики. Частные случаи проникновения советской медицины в те страны, которые Запад считал «своими», не грозили европейским и американским компания ничем – СССР был маргиналом и часто вообще оказывал свою помощь на безвозмездной основе.

Все изменилось, когда РФ стала рыночной экономикой. Тем более, что монополия Запада была уже разрушена Китаем, который сами США и взрастили в своих интересах. Этого, кстати, до сих пор на Западе не осознали и потому считают, что РФ должна «рухнуть» под давлением так называемых санкций.

Но одновременно это означает, что мы не должны рассчитывать на какие-либо послабления или приходить в изумление, когда сталкиваемся с самыми жесткими методами. Это Китай заходил на глобальный рынок в условиях максимального благоприятствования со стороны США – это помогало им бороться с СССР в 1970 – 1980 годы. Сейчас ситуация иная – в мировой экономике и политике осталась одна группировка стран, которая стремится противостоять всем остальным и сдерживать их развитие. Эти страны более-менее способны проводить невраждебную политику в отношении друг друга. Хотя и здесь залог дружбы – подчинение всех США.

Что касается всех остальных, то мир действительно вернулся в привычное ему состояние борьбы всех против каждого, где потенциал милосердия и сотрудничества крайне ограничен. Что это означает для России? Только необходимость продолжения политики по принципу «делай, что должно и будь, что будет». Паниковать по поводу того, что Запад очернит любые наши достижения, не надо. Он все равно это сделает, но тогда получит еще и моральное удовлетворение.

Несмотря на всю этическую составляющую истории с продвижением российских вакцин в мире, происходящее – только один из первых примеров того, что нам предстоит в будущем. Вакцина от коронавируса – новый для РФ экспортный продукт по сравнению с традиционными вооружениями, энергоресурсами или продукцией сельского хозяйства. Никто на Западе не ожидал от Москвы такой энергии, и причины раздражения вполне понятны. Здесь не только главу Еврокомиссии заставишь говорить языком советской пропаганды.

Означает ли это, что современные государства вообще не способны делать что-то, принимая во внимание альтруистические соображения или элементарное милосердие? Нет, не означает. Во-первых, потому что именно так чаще других поступает Россия. Во-вторых, потому что конкуренция с российскими вакцинами заставит Запад хоть что-то делать для развивающихся стран. Под давлением обстоятельств государства, как и люди, могут быть лицемерными. Но лицемерие все равно лучше, чем полный цинизм – оно хотя бы иногда заставляет соответствовать ожиданиям окружающих.