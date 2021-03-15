 

Успешная прививочная кампания не спасает Венгрию от третьей волны Covid-19

15.03.2021, 11:32, Новости дня
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Венгрия на втором месте в Европе по темпам вакцинации от Covid-19, но при этом она бьёт рекорды по заболеваемости коронавирусом и по смертности от него, пишет Daily Telegraph. Эксперты связывают это с распространением британского штамма вируса.


Reuters

Венгрия столкнулась с неприятным парадоксом: там сделали больше миллиона прививок от Covid-19, но страна всё равно не смогла справиться с третьей волной пандемии, и цифры по новым случаям коронавируса бьют рекорды, пишет Daily Telegraph. Так, в пятницу таковых было больше 9 тыс. человек за день.

Всего от коронавируса в Венгрии умерло больше 16 тыс. человек, в итоге она занимает третье место в мире по смертности от этого заболевания и четвёртое — по смертности от Covid-19 на душу населения. И это притом что темпы вакцинации там вторые в Европе после Мальты: российской и китайской вакциной в Венгрии привили 13,2% населения, тогда как средний европейский показатель — 9,1%.

Венгерские врачи отмечают, что им уже приходится выбирать, кто выживет, а кто нет: отключать одних от систем ИВЛ, чтобы подключить тех, у кого больше шансов. Метро в Будапеште, возможно, придётся закрыть, поскольку слишком много сотрудников заразились коронавирусом.

Эксперты отмечают, что, вероятно, такой резкий рост заболеваемости может быть связан с крайне заразным британским штаммом. Он сейчас скорыми темпами распространяется по Европе, и половина положительных анализов на Covid-19 в Венгрии приходится именно на его долю.

С этим штаммом сталкиваются и другие европейские страны. Чехию и Словакию хвалили за успехи в сдерживании первой волны пандемии, но сейчас они с трудом справляются с третьей. То же касается и Польши, где уровень заболеваемости превысил 21 тыс. случаев в день, и в Варшаве усилили карантинные меры. Плюс, AstraZenica объявила о задержке в поставках вакцин в Европу.

Венгрия же решила тоже усилить карантин. Все школы и детские сады закроют до 7 апреля, магазины непродовольственных товаров прекратят работу на две недели, а маски станут обязательными в общественных местах, продолжится и комендантский час с 8 вечера до 5 утра.

Впрочем, несмотря на такую ситуацию, венгерское правительство выражает оптимизм, что ему удастся сдержать распространение вируса, пишет Daily Telegraph.

 



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