 

Обновленный седан KIA Stinger поступил в продажу в России

15.03.2021, 11:30, Новости дня
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С сегодняшнего дня начались продажи новой модели Kia Stinger, которая собирается на отечественном заводе “Автотор”.

Приобрести рестайлинговую модификацию станет возможным по цене от 2,4 млн рублей в базовой комплектации. В свою очередь, модель получила 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 197 л.с. В максимальном исполнении автомобиль оснащается улучшенным двигателем на 370 л.с. мощности. Во всех версиях нового седана Kia Stinger применили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Что касается дизайна, то новая модель отличается модернизированной решеткой радиатора, улучшенными опциями, повышающими уровень безопасности автомобиля.



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