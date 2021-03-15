Land Rover Defender 130 представят во втором полугодии 2022 года

15.03.2021, 11:30, Новости дня

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Пользователям стали доступны изображения обновленного внедорожника Land Rover Defender 130 с семиместным салоном.

В свою очередь, автомобиль в актуальной генерации продается с трехдверным и пятидверным кузовом. Автомобиль имеет систему полного привода и оснащается алюминиевым кузовом. Концептуальную версию впервые показали в 2019 году. Данный экземпляр отличается удлиненным кузовом на 342 мм.

Под капотом внедорожника установлен 525-сильный бензиновый агрегат, а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Остальные особенности на данный момент умалчиваются производителем.