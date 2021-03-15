 

Land Rover Defender 130 представят во втором полугодии 2022 года

15.03.2021, 11:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пользователям стали доступны изображения обновленного внедорожника Land Rover Defender 130 с семиместным салоном.

В свою очередь, автомобиль в актуальной генерации продается с трехдверным и пятидверным кузовом. Автомобиль имеет систему полного привода и оснащается алюминиевым кузовом. Концептуальную версию впервые показали в 2019 году. Данный экземпляр отличается удлиненным кузовом на 342 мм.

Под капотом внедорожника установлен 525-сильный бензиновый агрегат, а также восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Остальные особенности на данный момент умалчиваются производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мусульман во Франции призвали игнорировать карикатуры на пророка

01.10 / В РФ продлили программу туристического кешбэка

01.10 / В РФ предложили вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ

07.11 / Трамп впервые после выборов покинул Белый дом

13.07 / За выходные в Киеве закрыли три развлекательных заведения из-за нарушений карантина

20.01 / Мировые лидеры выразили готовность к сотрудничеству с Байденом

18.08 / Фокин назначен первым замом Кравчука в украинской делегации в трехсторонней контактной группе

18.01 / Посягательство на права и свободы – Марин Ле Пен выступила против «паспортов вакцинации»

03.09 / Постпред США в ОБСЕ призвал Россию расследовать отравление Навального

19.09 / Тихановская пригрозила “деанонимизацией” силовикам, задерживавшим женщин в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска