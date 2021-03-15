 

Бренд Dongfeng начал продажи нового кроссовера с дизайном Maserati и Porsche

15.03.2021, 11:30, Новости дня
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Китайская компания Dongfeng Motor объявила о начале приема заказов на модернизированный кроссовер, выполненный в стиле Maserati и Porsche.

В частности, новинка поступит в продажу на местном рынке под названием Forthing T5 Evo. Официальные продажи начнут уже с 22 марта. Автомобиль обладает 1,5-литровым турбированным двигателем, который выдает 192 л.с. мощности. Также указано, что модель получила семиступенчатую роботизированную коробку передач. Среди новых опций называют цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс, а также панорамную крышу.

Также новинка будет отличаться камерой кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Приобрести данную модель на китайском рынке станет возможным по цене от 105 тысяч юаней. Остальные детали пока умалчиваются производителем.



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