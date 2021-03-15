Мнение: Торговля оружием 2016-2020. Отчет SIPRI

15.03.2021, 11:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Пятерка крупнейших стран экспортеров оружия 2016-2020.

На США, Россию, Францию, Китай и Германию приходится 76% мирового экспорта оружия.

Вышел свежий отчет SIPRI по мировой торговле оружием за последнюю пятилетку.

SIPRI: после многих лет быстрого роста объем международных поставок оружия стабилизировался; наибольший рост импорта вооружений наблюдался в станах Ближнего Востока



Рынок торговли оружием 1981-2020.

(Стокгольм, 15 марта 2021 года) В 2016–20 объем международных поставок основных видов обычных вооружений оставался на том же уровне, что и в 2011– 15. Значительное увеличение объема поставок тремя из пяти крупнейших экспортеров оружия – США, Францией и Германией – было в значительной степени компенсировано сокращением

экспорта оружия из России и Китая. Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), доступным на сайте www.sipri.org, импорт оружия в страны Ближнего Востока вырос на 25%, главным образом за счет роста импорта в Саудовской

Аравии (+61%), Египте (+136%) и Катаре (+361%).

В 2016–20 объем международных поставок вооружений не увеличился по сравнению с предыдущей пятилеткой – впервые с 2001–2005. Однако объем международных поставок оружия оставался близким к самому высокому уровню с момента окончания холодной войны. ‘Пока рано говорить о том, закончился ли период быстрого роста объема поставок оружия, который наблюдался в течение последних двух десятилетий, – отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Например, экономические последствия пандемии Covid-19 могут привести к тому, что некоторые страны пересмотрят свою политику в отношении импорта вооружений в ближайшие годы. В то же время, даже в разгар пандемии в 2020 году, несколько стран подписали крупные контракты на закупку оружия’.

Рост экспорта оружия из США и Франции; снижение экспорта из России и Китая

В 2016-20 Соединенные Штаты Америки оставались крупнейшим экспортером вооружений в мире. Доля США в мировом объеме экспорта вооружений возросла c 32% в 2011-15 до 37% в 2016-20. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран, т. е. география поставок была шире, чем у любого другого поставщика. Почти половина (47%) поставок оружия США приходилась на страны Ближнего Востока. На одну только Саудовскую Аравию приходилось 24% общего объема экспорта вооружений США. 15-процентный рост экспорта оружия из США в период с 2011-15 по 2016–20 еще больше увеличил разрыв между США и Россией, вторым по величине

экспортером оружия.

В 2016–20 третий и четвертый по величине экспортеры – Франция и Германия – также значительно увечили объемы экспорта. В 2016-20 экспорт основных видов вооружений из Франции увеличился на 44% по сравнению с 2011–15. В 2016–20 доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений составила 8.2%. 59% французского экспорта вооружений пришлось на Индию, Египет и Катар.

В 2016-20 объем экспорта вооружений Германии вырос на 21% по сравнению с 2011–15. На долю Германии приходилось 5.5% совокупного мирового объема экспорта. Основными покупателями немецкого оружия были Южная Корея, Алжир и Египет. Падение объема экспорта вооружений наблюдалось в России и Китае. В 2016–20 доля России

в совокупном мировом экспорте вооружений составила 20%. В 2016–20 объем российского экспорта вооружений упал на 22% по сравнению с 2011-15 (т.е. примерно до уровня 2006–2010

годов). Основная часть – около 90 % – этого снижения была связана с падением экспорта вооружений в Индию – на 53%.

‘В 2016-20 Россия существенно увеличила поставки оружия в Китай, Алжир и Египет, но это не смогло компенсировать значительное снижение экспорта вооружений в Индию, – отмечает Александра Куимова, исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI, – Несмотря на то, что Россия недавно заключила новые крупные контракты на поставки вооружений с рядом стран и что российский экспорт, вероятно, снова будет постепенно увеличиваться в ближайшие годы, Россия сталкивается с острой конкуренцией со стороны CША в большинстве регионов’.

В 2016–20 экспорт вооружений из Китая, пятого по величине экспортера оружия в мире, снизился на 7.8% по сравнению с 2011–15. Доля Китая в совокупном мировом экспорте вооружений составила 5.2%. Пакистан, Бангладеш и Алжир были крупнейшими получателями китайского оружия.

Растущий спрос на Ближнем Востоке

Наибольший рост импорта оружия наблюдался в странах Ближнего Востока. В 2016–20 страны Ближнего Востока импортировали на 25% больше оружия, чем в 2011–15. Это отражает стратегическое соперничество между несколькими государствами региона Персидского залива. Саудовская Аравия была крупнейшим в мире импортером оружия в 2016–20. Импорт страны увеличился на 61% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Объем импорта оружия Катара увеличился на 361%. Импорт вооружений ОАЭ сократился на 37%, но несколько запланированных контрактов на поставки вооружений, в том числе на 50 боевых самолетов F-35 из США, согласованных в 2020 году, предполагают, что ОАЭ будут продолжать импортировать большие объемы вооружений.

В 2016-20 импорт оружия Египтом увеличился на 136% по сравнению с 2011-15. Египет, вовлеченный в споры с Турцией по поводу углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье, вложил значительные средства в свои военно-морские силы.

В 2016-20 импорт оружия в Турцию упал на 59%. Одним из основных факторов стало прекращение поставок американских боевых самолетов F-35 в страну в 2019 году после того, как Турция импортировала российские системы ПВО. Турция также увеличивает внутреннее производство вооружений, чтобы уменьшить свою зависимость от импорта.

Импорт вооружений странами Азии и Океании остается на высоком уровне

Азия и Океания была крупнейшим регионом–импортером основных видов обычных вооружений, на который приходилось 42% мирового импорта. Индия, Австралия, Китай, Южная Корея и Пакистан были крупнейшими импортерами в регионе.

В 2016–20 японский импорт вооружений увеличился на 124%.

Несмотря на то, что объем импорта вооружений в Тайвань в 2016–20 был ниже, чем в 2011–15, в 2019 году Тайвань разместил несколько крупных заказов на закупку оружия из США, в том числе на боевые самолеты.

‘Для многих государств Азии и Океании восприятие Китая как угрозы является основным двигателем импорта оружия, – сообщает Симон Т. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI,

– Планируется дальнейший крупномасштабный импорт; несколько стран региона также нацелены на внутреннее производство вооружений’.

В 2016–20 индийский импорт оружия снизился на 33% по сравнению с 2011-15. Среди крупнейших поставщиков оружия в Индию, больше всех пострадала Россия, хотя объем импорта американского оружия в Индию также упал на 46%. Падение объема импорта оружия в Индию, по всей видимости, произошло в основном из-за сложности процессов закупок вооружений в Индии в сочетании с попыткой снизить зависимость от российского оружия. В ближайшие годы Индия планирует крупномасштабный импорт оружия от нескольких поставщиков.

Дополнительные факты

• В 2016–20 экспорт оружия из Великобритании упал на 27 % по сравнению с 2011–15. В 2016–20 на Великобританию приходилось 3.3% общемирового объема экспорта вооружений.

• Израильский экспорт вооружений был на 59% выше, чем в 2011–2015. На Израиль приходилось 3.0% общемирового экспорта.

• Экспорт оружия из Южной Кореи был на 210% выше в 2016–20, чем в 2011–15. В 2016–20 на страну приходилось 2.7 % общемирового объема экспорта вооружений.

• В 2016–20 импорт вооружений в страны Африки сократился на 13%, в страны Северной и Южной Америки на 43% и в страны Азии и Океании на 8.3%.

• В 2016–20 импорт оружия Алжиром увеличился на 64% по сравнению с 2011–15, в то время как импорт Марокко сократился на 60%.

• В 2016–2020 Россия поставила 30% импорта вооружений странами Африки к югу от Сахары, 20% было поставлено Китаем, 9.5% Францией и 5.4% США .

• Китай был крупнейшим импортером оружия в Восточной Азии, в 2016–20 на его долю приходилось 4.7% мирового импорта оружия.

• В последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал за счет импорта вооружений. В 2016–20 на Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений, в то время как 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль.

Для редакторов

База данных SIPRI по поставкам оружия – единственный общедоступный ресурс, который предоставляет последовательную информацию о международных поставках основных видов обычных вооружений (включая продажи, военную помощь и лицензии на выпуск продукции)

государствам, международным организациям и негосударственным группам с 1950 года.

База данных представляет сведения об объёме поставок оружия, но не отражает финансовую стоимость сделок. Поскольку объём поставок может значительно колебаться из года в год, SIPRI представляет данные за пятилетни

https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/sipri_at_press_release_rus.pdf – отчет в pdf

—