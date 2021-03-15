Loboda заявила о намерении вакцинироваться

15.03.2021, 11:26, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Loboda намерена сделать прививку от коронавируса. Об этом она сообщила в эфире передачи “Вечерний Ургант”, которая размещена на YouTube-канале проекта 13 марта.

“Планирую сделать вакцину, потому что я не болела [COVID-19] и считаю, что это уже необходимо. Я хочу вакцинироваться”, – заявила артистка.

Loboda не уточнила, где и какой вакциной намерена прививаться.

ВИДЕОВидео: Вечерний Ургант / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 15 марта коронавирус выявили у 120 млн человек, из них почти 2,7 млн умерли.

В России COVID-19 диагностировали у 4,3 млн человек, 90,5 тыс. скончались.

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