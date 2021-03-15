 

“Чтобы не летать на другой конец света”. Климкин назвал две локации для переноса переговоров из Минска

15.03.2021, 11:26, Новости дня
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Переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе можно перенести из Минска в две другие локации. Такое мнение выразил “Обозревателю” 14 марта бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Если брать географию, чтобы не летать на другой конец света и не делать исключения из санкционного режима, это может быть, например, Сербия или Турция. И в первом, и во втором случае нужны политические решения. Локации – это только маленькая часть проблемы. Далее нужно разговаривать”, – сказал он.

Дипломат назвал “очень дискуссионной историей” сохранение локации в Минске в связи с происходящими в Беларуси событиями.

Он считает, что “россияне, конечно, будут против”.

Климкин также выступил против “переноса политических дискуссий с “нормандского” формата на минскую площадку, что очень выгодно России”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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