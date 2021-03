Айлиш, Свифт, Леди Гага, Бейонсе. Названы победители “Грэмми”

15.03.2021, 11:26, Новости дня

В Лос-Анджелесе 14 марта состоялась 63-я церемония вручения премии “Грэмми”. Имена победителей обнародовали на сайте премии.

В номинации “Запись года” победу одержала Билли Айлиш с песней Everything I Wanted. Ей же отдали награду за лучшую песню к фильму за No Time to Die из ленты “Не время умирать”. Автором лучшего оригинального саундтрека стала Хильдур Гуднадоттир (“Джокер”). Премию за лучший ремикс» отдали DJ Imanbek за трек Roses из репертуара SAINt JHN.

Альбомом года назвали пластинку Тейлор Свифт Folklore.

Награда “Песня года” ушла к рэп-певице H.E.R. (I Canʼt Breathe).

Четыре наград получила Бейонсе: в номинациях “Лучшее R&B-исполнение” (Black Parade) и “Лучшее видео” (Brown Skin Girl), а также “Лучшая рэп-песня” и “Лучшее рэп-исполнение” за дуэт с Megan Thee Stallion (Savage).

Награду за лучшее поп-исполнение отдали Гарри Стайлзу (Watermelon Sugar). Как лучший поп-дуэт отметили Леди Гагу и Ариану Гранде (Rain On Me). Премию за лучший поп-альбом получила Дуа Липа (Future Nostalgia).

Награду “Лучшее рок-исполнение” отдали Фионе Эпл (Shameika), “Лучшая рок-песня” – Бриттани Ховард (Stay High), лучший рок-альбом – The Strokes (The New Abnormal), “Лучший рэп-альбом” – Nas (Kingʼs Disease), “Лучшая рэп-песня” – Megan Thee Stallion и Бейонсе (Savage).

Посмертно наградили пианиста Чика Кориа – в номинациях: “Лучшее импровизационное джазовое соло” (All Blues) и “Лучший джазовый инструментальный альбом” (Trilogy 2).

Канье Уэст получил награду в номинации “Лучший современный христианский музыкальный альбом” (Jesus Is King).

“Грэмми” считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

