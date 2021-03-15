Евросоюз ведет закулисные переговоры о закупке российской вакцины “Спутник V” – Reuters

15.03.2021, 11:26, Новости дня

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Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с разработчиками российской вакцины “Спутник V”, для этого им нужно получить запросы от четырех европейских стран. О таких планах сообщили политические и дипломатические источники агентства Reuters 15 марта.

Европа стремится вакцинировать 450 млн человек. Чтобы добиться этой цели, ведутся закулисные переговоры и с производителем вакцины “Спутник V”, рассказали собеседники.

Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, заинтересована в покупке и Чехия. Официальный представитель ЕС заявил, что Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства “Спутник V”.

Брюссель критиковали за медленный процесс вакцинации населения в то время, как бывший член блока Великобритания ослабляет ограничения, поскольку программа вакцинации в этой стране набирает обороты, отметило Reuters. Италия усиливает изоляцию, больницы в районе Парижа почти переполнены, а Германия предупредила о третьей волне, сказано в сообщении.

Евросоюз подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили кампанию по вакцинации. Некоторые государства-члены ищут свои собственные решения, подчеркнуло Reuters.

В министерстве промышленности Италии отказались комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для создания вакцины “Спутник V”. Пресс-секретарь министерства лишь отметила, что Италия будет производить все разрешенные вакцины везде, где это возможно.

Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, сказал, что от ЕС не требуют начинать переговоры с разработчиками вакцины “Спутник V”, даже если регулятор лекарственных средств блока (EMA) одобрит вакцину. Один из дипломат сказал Reuters, что если EMA разрешит использование российской вакцины от COVID-19, Евросоюз может разделиться на группу “за” и “против” сотрудничества с Россией.

Если “Спутник V” попадет в арсенал вакцин ЕС, это станет дипломатическим триумфом России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями из-за аннексии украинского Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе, написало агентство.

EMA призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением вакцины “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Гохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 51 стране.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

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