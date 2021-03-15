Гордон назвал дату выхода расследования Bellingcat о вагнеровцах

15.03.2021, 11:26, Новости дня

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15 марта 2021 года должна была выйти первая часть фильма-расследования лидера группы Bellingcat Христо Грозева о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК “Вагнер”, причастных к войне на Донбассе и сбитию авиарейса МН17. Однако презентация сорвалась из-за того, что Грозеву обещали дать комментарий в Офисе президента Украины, но обещания не сдержали. Об этом в интервью с журналистов Юрием Бутусовым заявил основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

“Сразу скажу, что этот фильм появится 5 апреля, плюс–минус несколько дней. По моим денным, Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей”, – рассказал Гордон.

По его словам, болгарского расследователя так никто в Киеве не встретил, охрану не предоставил, а в Офисе президента Украины на его звонки больше никто не отвечал.

“Христо Грозев – уважаемый, авторитетнейший человек – звонил безрезультатно и в Офис президента тем, кто его пригласил, и другим людям. На это ответом было молчание. И тогда Христо Грозев снял здесь семь интервью. Среди этих семи человек Юрий Бутусов, два офицера Главного управления военной разведки, которые принимали непосредственное участие в спецоперации, депутат Верховной Рады Забродский”, – добавил Гордон.

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Он уточнил, что еще Грозев сделал интервью с пятым президентом Украины Петром Порошенко, санкционировавшим спецоперацию еще в 2018 году, и, по непроверенным данным, с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым.

“Скажу еще раз: первая часть выйдет 5 апреля, плюс–минус несколько дней, как смонтируется материал киевский, который вдруг появился неожиданно. Вторая часть планируется, вроде, в августе–сентябре. И будет еще художественный фильм, который будет снят для [онлайн-платформы] Netflix”, – подытожил Гордон.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.

6 марта издание ZN.UA сообщило, что Офис президента Украины пытался договориться с MI6 о невыходе расследования Bellingcat о вагнеровцах. По данным журналистов, на встрече в Киеве с представителями британской разведки присутствовали Буданов и замглавы Офиса президента Роман Машовец.

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