Названы самые подверженные алкоголизму профессии

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15.03.2021, 11:24, Разное
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Научный сотрудник филиала НМИЦПН имени Сербского Ольга Коротина перечислила профессии, представители которых находятся в группе риска по алкоголизму. Зачастую такая работа связана со стрессом.

Эксперт отметила, что от него нередко страдают люди, часто сталкивающиеся с проверками и контролем, а также с проведением совещаний. Помимо них алкоголизму подвержены многие музыканты современных жанров, где он является частью субкультуры. Пристраститься к спиртному также рискуют мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, передаёт “Москва 24”.



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